Giulio Scrinzi

PIRELLI HOT LAPS Vi piacerebbe scendere in pista su una supercar con al fianco Daniel Ricciardo o Fernando Alonso? Allora l’iniziativa promossa da Liberty Media è quello che fa per voi: si chiama Formula 1 Pirelli Hot Laps e si tratta di una serie di eventi che saranno allestiti in 10 Gran Premi della stagione 2018, ad iniziare dal round del Bahrain. Questo programma permetterà a spettatori, celebrità e altri ospiti di diventare passeggeri su una supercar guidata in un giro di pista da un pilota della griglia del Circus iridato.

TUTTI I DETTAGLI Ma vediamo di cosa si tratta più nello specifico: l’iniziativa Formula 1 Pirelli Hot Laps sarà l’occasione per vivere un giro di pista al fianco del vostro pilota preferito, anche se al momento solamente il team Aston Martin Red Bull Racing e la McLaren hanno dato la loro disponibilità. Per quanto riguarda le supercar, il reparto corse di Milton Keynes metterà a disposizione la Aston Martin Vantage V8 e la Valkyrie, portate in pista alternativamente da Daniel Ricciardo e da Max Verstappen. Il team di Woking, invece, sarà presente con la McLaren 720S, sulla quale si metteranno al volante i due titolari Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, il terzo pilota Lando Norris e il due volte Campione del Mondo Mika Hakkinen. Come partecipare? Al momento si sa solo che saranno organizzate delle iniziative promozionali e dei concorsi che metteranno in palio l’accesso a questa esperienza.

LA FORMULA 1 A PORTATA DI MANO A tal proposito, ecco il commento del Managing Director della Formula 1, Sean Bratches: “Questa è un’iniziativa che consentirà ai fan del Circus iridato di vivere una vera esperienza in pista, un’opportunità resa ancora più speciale dall’essere accanto ad un pilota professionista che guiderà sulle fantastiche piste del Mondiale. Stiamo lavorando per poter essere sempre più vicini ai fans della Formula 1, cercando allo stesso tempo di valorizzare i nostri grandi partner come Pirelli ed i team stessi del Circus”. Queste, invece, le parole del responsabile Motorsport della Pirelli, Mario Isola: “Pirelli è orgogliosa e contenta di essere partner esclusivo di un programma pensato appositamente per i fans. Avere la possibilità di provare la velocità e l'emozione della guida al limite seduti all’interno di una supercar è un’esperienza unica. Pirelli metterà a disposizione le prestazioni e la tecnologia della sua rinomata gamma di pneumatici per auto da strada P Zero, studiata per vetture sportive e per le supercar più sofisticate al mondo grazie anche al know-how e all’esperienza acquisita in pista”.