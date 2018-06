Autore:

Giulio Scrinzi

MONTREAL Dalle stradine del Principato di Monaco al Canada, il Mondiale di Formula 1 2018 è pronto ad accendere nuovamente i motori nel weekend 8-10 giugno, quando scatterà il settimo round stagionale. Si tratta del GP del Canada, che prenderà vita sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, dove il leader iridato Lewis Hamilton dovrà difendere la testa della classifica sia da Sebastian Vettel... che da Daniel Ricciardo, vincitore a Montecarlo e pronto a suonare la carica con la sua Red Bull.

COSì IN TV Qua di seguito gli orari del GP del Canada, trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8.

Venerdì 8 giugno 2018

16:00 - FP1

20:00 - FP2

Sabato 9 giugno 2018

17:00 - FP3

20:00 - Qualifiche

21:45 - Qualifiche (replica Tv8)

Domenica 10 giugno 2018

20:10 - Gara

23:00 - Gara (replica Tv8)