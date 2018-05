Autore:

Giulio Scrinzi

VERSO IL PAUL RICARD Dopo lo storico GP di Monaco, il Mondiale di F1 2018 è pronto per un'altra trasferta: nel weekend dell'8-10 giugno, infatti, le monoposto più veloci del mondo si daranno battaglia sulla pista del Paul Ricard, dove andrà in scena quel GP di Francia che è rimasto assente dal calendario iridato dalla stagione 2008.

FERRARI ALL'ATTACCO In occasione di questa nuova sfida, la Pirelli ha svelato i set di gomme P Zero, rispettivamente le Hypersoft a banda rosa, le Ultrasoft colorate di viola e le rosse Supersoft, che ogni team avrà a disposizione sul Paul Ricard. Ciò che stupisce è la tattica della Mercedes, che ha optato per soli cinque set della mescola più morbida (assieme a cinque di Ultrasoft e tre di Supersoft), mentre Ferrari e Red Bull si schiereranno in linea di partenza con ben otto treni di Hypersoft, tre di Ultrasoft e due di Supersoft. Una strategia sicuramente diversa, che li vedrà andare all'attacco non solo della vittoria iridata ma anche della leadership nelle Classifiche piloti e costruttori.