Autore:

Giulio Scrinzi

PROBLEMI IN VISTA Il GP del Canada, prossima tappa del Mondiale di F1 2018, è alle porte... ma alla Mercedes i guai sono dietro l'angolo. A quanto pare nella sede britannica di Brixworth è emerso un problema nel controllo qualità, il quale non permetterà al team ufficiale e a quelli privati (Williams e Force India) della Casa dalla stella a tre punte di utilizzare il motore numero 2 come previsto. Per ovviare al problema, i tecnici della Mercedes avranno due settimane di tempo in più, per cui il secondo propulsore della stagione verrà introdotto nel prossimo GP di Francia. A Montreal, invece, si prolungherà la vita della power unit numero 1.