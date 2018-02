Autore:

Giulio Scrinzi

GRANDE SPAVENTO Lo conosciamo tutti per le sue imprese in Ferrari al fianco del grande Michael Schumacher durante gli anni 2000 della Formula 1, a cui seguì un periodo con la Honda, con la Brawn GP e con la Williams. Stiamo parlando di Rubens Barrichello, pilota brasiliano passato poi in Stock Car e che la scorsa settimana, purtroppo, è stato costretto a un ricovero urgente in ospedale. Il motivo? Un forte mal di testa causato da un problema a una vena, che fortunatamente ora sembra essere risolto: lo ha comunicato direttamente tramite la sua pagina Instagram, affermando che ora si sente meglio ma che, per precauzione, sarà sottoposto ad ulteriori controlli per scongiurare altre difficoltà.