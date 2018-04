Autore:

Giulio Scrinzi

QUARTO ROUND Il Mondiale di Formula 1 torna ad accendere i motori questo fine settimana, quando andrà in scena il quarto appuntamento della stagione 2018: si tratta del GP d'Azerbaijan che prenderà il via sul circuito cittadino di Baku, dove Sebastian Vettel arriva da leader di classifica con soli nove punti rispetto al suo rivale Lewis Hamilton. Ma attenzione alla Red Bull, che nello scorso GP di Cina ha mostrato un potenziale davvero interessante: quale dei tre top team riuscirà ad aggiudicarsi il prossimo Gran Premio?

COSì IN TV Qua di seguito il palinsesto del quarto round di Formula 1 2018, che sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da TV8.

Venerdì 27 aprile 2018

11:00 - FP1 (Sky Sport F1 HD)

15:00 - FP2 (Sky Sport F1 HD)

Sabato 28 aprile 2018

12:00 - FP3 (Sky Sport F1 HD)

15:00 - Qualifiche (Sky Sport F1 HD)

19:30 - Qualifiche (replica TV8)

Domenica 29 aprile 2018

14:10 - Gara (Sky Sport F1 HD)

21:00 - Gara (replica TV8)