Autore:

Giulio Scrinzi

SI RIPARTE DA MELBOURNE Dopo l’antipasto dei test pre-stagionali sul circuito di Barcellona, il Mondiale di Formula 1 2018 è pronto a partire con il primo round stagionale. Si tratta della tappa d’esordio di Melbourne, in Australia, nella quale ricomincerà la sfida tra il Campione del Mondo in carica, Lewis Hamilton, e il ferrarista Sebastian Vettel, entrambi a caccia del loro quinto sigillo iridato in carriera. Nel 2017 ha vinto proprio il tedesco di Heppenheim sull’Albert Park australiano… e quest’anno?

COSÌ IN TV Qua di seguito gli orari tv del primo round del Mondiale di F1 2018, trasmesso in diretta da Sky e in differita da TV8.

Venerdì 23 marzo 2018 (Sky Sport F1 HD)

02:00 - FP1

06:00 - FP2

Sabato 24 marzo 2018 (Sky Sport F1 HD)

04:00 - FP3

07:00 - Qualifiche

17:00 - Qualifiche (TV8)

Domenica 25 marzo 2018 (Sky Sport F1 HD)

07:10 - Gara

19:00 - Gara (TV8)