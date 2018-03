Autore:

Giulio Scrinzi

LA COMUNICAZIONE È TUTTO Il primo round del Mondiale di F1 2018 è andato in archivio lo scorso fine settimana: una gara entusiasmante, nella quale i team radio tra i piloti del Circus e i loro ingegneri di pista hanno ricoperto una parte importante e divertente allo stesso tempo. Grazie al video rilasciato da Liberty Media sui social potrete sentire Fernando Alonso complimentarsi per la sua quinta posizione al traguardo, Lewis Hamilton che ha chiesto spiegazioni sulla manovra di Vettel in regime di VSC, Carlos Sainz in difficoltà al volante della sua Renault a causa di alcuni problemi di stomaco e tanto altro.

A TUTTO RAIKKONEN A spiccare su tutte le altre comunicazioni, però, è stato Kimi Raikkonen: dopo essersi lamentato più volte di non aver visto la sua pit-board al muretto durante le prove libere, Iceman ha sfuriato contro il suo ingegnere quando questo gli ha chiesto di aumentare il ritmo, dal momento che Vettel era più veloce di lui. Il finlandese, per la precisione, non era stato informato del rientro ai box del suo compagno di squadra, un'informazione che Kimi riteneva vitale per non essere esposto a un undercut che gli avrebbe fatto perdere la seconda posizione.