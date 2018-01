Autore:

Giulio Scrinzi

CACCIA AI BIGLIETTI Nonostante le difficoltà incontrate dalla nostra Amministrazione nell’organizzare l’evento, è ufficialmente partita oggi la vendita dei biglietti per il GP d’Italia 2018, storica tappa della Formula 1 che si tiene ogni anno sull’Autodromo di Monza e che andrà in scena dal 31 agosto al 2 settembre 2018.

COME ACQUISTARLI Collegandosi al sito www.monzanet.it, tutti gli appassionati del Circus iridato potranno acquistare in prevendita i biglietti per accedere ai tre giorni della tappa tricolore del Mondiale di Formula 1 2018. Mai come in questo caso, chi prima arriva meglio alloggia… quindi tutti i fans che li acquisteranno subito potranno risparmiare fino a 60 Euro sul prezzo finale di listino.

SPETTACOLO ASSICURATO Come è accaduto l’anno scorso con la tradizionale invasione di pista al termine della corsa, anche in questa stagione lo spettacolo del GP di Monza sarà garantito. Nel 2017 le presenze sono arrivate a quota 185mila durante l’intero weekend di gara, che si conferma anno dopo anno come la gara più veloce dell’intero calendario: nella scorsa stagione, per esempio, la media oraria raggiunta dai piloti è stata di 243,626 km/h. Quest’anno sapranno fare di meglio?