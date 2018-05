Autore:

Giulio Scrinzi

UN'OTTIMA ALTERNATIVA A partire dal mese di maggio tutti gli appassionati del Circus iridato avranno un'ulteriore opportunità per guardare i duelli del Mondiale di F1 2018. Oltre i tradizionali canali di Sky e TV8, infatti, Liberty Media darà il via al nuovo canale ufficiale della Formula 1 in streaming tv, la cui piattaforma è stata allestita in collaborazione con alcuni partner di spicco come NBC Playmaker, iStreamPlanet, CSG, Ostmodern e Tata Communication.

L'OFFERTA NEI DETTAGLI Il servizio in questione sarà offerto in due livelli distinti: il primo, il più completo, permetterà di guardare tutte le gare anche attraverso delle inquadrature speciali come gli on board sulle vetture in modo da personalizzare la visione della corsa. Insieme ai 21 GP della stagione 2018 saranno compresi nel prezzo (che dovrebbe assestarsi tra i 70 e i 150 dollari all'anno, vale a dire 8-12 dollari al mese) anche le gare di Formula 2, GP3 e della Porsche Supercup, oltre a tutte le conferenze stampa pre e post gara e tutte le sessioni di libere e qualifiche. Il secondo pacchetto, invece, sarà più economico e metterà a disposizioni solamente le gare, gli highlights e i team radio di ogni weekend.