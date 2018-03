Autore:

Simone Dellisanti

UN PO' DI FOTO Il maltempo non sembra voler prendersi una pausa a Barcellona, con il circuito del Montmelò innevato questa mattina e annaffiato dalla pioggia nel pomeriggio. I team di F1 hanno potuto provare ben poco i set up delle monopsoto, in questa terza giornata di test, con i piloti che si sono dovuti arrendere malinconici a guardare il cielo plumbeo, chi dai box, chi dal muretto e chi dal motorhome. Nell'attesa di vedere le nuvole abbandonare il circuito spagnolo, vi proponiamo una gallery fotografica con le immagini più belle (di questo terzo giorno ma anche degli altri giorni di test) inviateci da Stefano Arcari e Andrea Lorenzina, direttamente da Catalunya.