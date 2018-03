Autore:

Giulio Scrinzi

RED POWER I test ufficiali di Formula 1 2018 sul circuito di Barcellona sono finiti e ora team e piloti del Circus iridato sono pronti per dare spettacolo nel primo round di Melbourne, al via in Australia il 25 marzo. Nell'attesa di rivedere in pista le monoposto più veloci del mondo, date un'occhiata alla fotogallery della Ferrari SF71H di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen!