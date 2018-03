Autore:

Giulio Scrinzi

DI NUOVO TEST La pausa del weekend per i piloti di F1 2018 è finita ed è giunto il momento di scendere di nuovo in pista per la seconda tranche di test pre-stagionali. Da oggi e fino a venerdì 9 marzo, infatti, il circuito di Barcellona ospiterà nuovamente le monoposto più veloci del mondo, le quali affileranno ulteriormente le armi in vista del debutto di Melbourne, in Australia, previsto a fine mese.

LA LINE-UP DEI PILOTI Ecco quali saranno i piloti che danzeranno tra i cordoli della pista spagnola.