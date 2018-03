Autore:

Giulio Scrinzi

IL BISCIONE IN PISTA Terminati i test pre-stagionali sul circuito di Barcellona, ora mancano solamente due settimane prima che il Mondiale di F1 2018 accenda definitivamente i motori. Lo farà sul circuito di Melbourne, in Australia, il prossimo 25 marzo, dove vedremo in pista anche quell'Alfa Romeo Sauber che ha già dato dei riscontri positivi in quel di Catalunya. Volete rivedere i momenti salienti di Marcus Ericsson e Charles Leclerc al volante della C37? Date un'occhiata alla fotogallery!