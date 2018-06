Autore:

Simone Dellisanti

SEB DOCET La Formula Uno sta ultimando i preparativi prima di scendere in pista in vista del Gran Premio di Francia 2018 che vedrà il circuito di Paul Ricard - Le Castellet come palcoscenico ideale per questo ottavo appuntamento del mondiale di F1 2018. Prima di scendere in pista con la sua Ferrari, Sebastian Vettel ha rilasciato qualche dichiarazione ai media.

CE LA GIOCHIAMO "La nostra Ferrari ha funzionato ovunque finora e ne siamo molto contenti. È più difficile sapere cosa aspettarsi qui, sul circuito Paul Ricard, che su qualsiasi altro tracciato del mondiale di Formula Uno poiché non siamo mai stati qui a provare con tutti gli altri team allo stesso tempo e sullo stesso schema del circuito". Il pilota tedesco della Scuderia Ferrari, ha poi aggiunto.''Vedremo come saranno le prime sessioni di Prove Libere ma non vedo alcuna ragione per cui non dovremmo lottare per la vittoria anche in questo Gran Premio. Penso che qui andremmo bene, ma non sappiamo esattamente cosa aspettarci. L'asfalto è nuovo e il layout della pista è in parte nuova. Il fatto che siamo stati competitivi finora nella maggior parte delle gare recenti ci rende fiduciosi per le prossime gare. Che altro dire? Non vedo l'ora di scendere in pista".