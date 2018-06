Autore:

Simone Dellisanti

IL RITORNO IN FRANCIA La Formula Uno è pronta a solcare l'asfalto del Paul Ricard, il circuito che animerà il GP di Francia 2018 con la gara francese che torna sul circuito Paul Ricard dopo ben 28 anni. "Bhwoa, il rettilineo del Mistral è lunghissimo, con una chicane in mezzo, servirà una forte decelerazione e ci saranno due opportunità di sorpasso". Queste le parole del pilota della Scuderia Ferrari, Kimi Raikkonen a pochi giorni dal ritorno in Francia del Circus della Formula Uno, a 10 anni dall'ultima gara disputata in Francia. In quell'occasione il palcoscenico fu Magny Cours.

SENTI IL KIMI Kimi Raikkonen ha poi continuato: "Quella di Signes è una curva al cardiopalma. Per la prima volta andremo lì con una Ferrari moderna e penso che in qualifica, quel tornante, si potrà percorrere in pieno. La Beausset è una curva con un'elevata piega a destra con elevate forze G. Sarà davvero impegnativa per il collo e per la gomma anteriore sinistra".