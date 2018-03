Autore:

Giulio Scrinzi

PASSIONE PER LA FORMULA 1 L’attesa è quasi finita: manca una sola settimana all’inizio del Mondiale di Formula 1 2018 e in occasione del round d’esordio sul circuito di Melbourne i vertici del Circus iridato hanno voluto lanciare la loro prima campagna marketing a livello globale. Si chiama Engineered Insanity e vuole trasmettere la passione per questo sport ai fan di tutto il mondo, portandoli al cuore dell’azione che andrà in scena in pista da marzo fino a novembre 2018.

SENSAZIONI DA PILOTA Nei sessanta secondi del filmato che è stato girato in occasione del primo round di Melbourne sono stati scelti sei attori realmente appassionati di Formula 1, i quali sono stati sottoposti al caldo, al vento e alla pioggia in una speciale galleria del vento in modo da far sperimentare loro cosa provano i piloti una volta in pista. Questo, però, è solamente l’inizio, perché man mano che la stagione 2018 proseguirà verranno girati altri video di questo tipo, in occasione di ogni singolo weekend di gara.

PIÙ VICINA AGLI APPASSIONATI In merito a questa iniziativa, ecco il commento di Ellie Norman, direttrice della sezione marketing della Formula 1: “Abbiamo voluto creare una campagna per mostrare come gli appassionati percepiscono la F1. Nella scorsa stagione abbiamo fatto loro una promessa: rendere il Circus più vicino alle loro aspettative e a quello che realmente vogliono vedere. Da quest’anno in avanti, pertanto, creeremo degli eventi su misura per i fans e li condivideremo attraverso le piattaforme social. Siamo qui per farvi divertire!”.