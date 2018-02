Autore:

Simone Dellisanti

UNVEILING Anche Mercedes-AMG F1 ha svelato la sua monoposto di F1, la W09 EQ Power +. Questa è una evoluzione dell'auto che nella passata stagione ha vinto 12 gare e ha conquistato 15 pole position, portando la vettura a Tre Stelle alla sua quarta corona piloti e all'iridato costruttori.

IL CAMPIONE "L'anno scorso la macchina è stata fantastica" ha dichiarato Lewis Hamilton "ma c'erano così tante cose che ancora potevamo migliorare. Quello che abbiamo fatto è stato prendere molto del DNA dalla macchina dello scorso anno e cercare di migliorare ogni più piccolo aspetto. Gli ingegneri hanno svolto un lavoro fenomenale sono davvero orgoglioso e grato per tutto il duro lavoro svolto. Sono in forma e pronto a prendere tra le miei mani la W09. E' arrivata l'ora si scendere in pista".