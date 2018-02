Autore:

Simone Dellisanti

NOME E MOTORE Alfa Romeo e Sauber F1 Team, oggi, hanno iniziato una nuova strada insieme: una partnership per gareggiare in Formula Uno e crescere sotto l'ala protettrice della Scuderia Ferrari. L'Alfa Romeo Sauber C37 sarà pilotata da Marcus Ericsson e dal driver di Scuola Ferrari, Charles Leclerc. Il propulsore sarà un Ferrari aggiornato alle disposizioni tecniche del 2018.

ALFA C37 "È fantastico poter finalmente rivelare la nostra Alfa Romeo Sauber C37" ha affermato il direttore tecnico Jorg Zander. "La monoposto è il risultato di un duro lavoro che è durato tanti mesi. La filosofia dell'auto è molto diversa da quella della C36. Il concetto aerodinamico è cambiato in modo significativo per la presenza dell'Halo e, di conseguenza, la monoposto per questa stagione apporta nuove funzionalità".

DA MARANELLO "Il motore Ferrari 2018 ci darà sicuramente maggior competitività rispetto a prima. Speriamo, da subito, di fare grandi progressi e di essere più forti rispetto alla deludente stagione passata. Dobbiamo recuperare terreno e continuare a migliorare le nostre prestazioni nel corso della stagione".