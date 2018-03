Autore:

C'ERA UNA VOLTA ADELAIDE... Dopo il lungo inverno che ha tenuto lontano dalle piste piloti ed appassionati, ecco finalmente che il Campionato di Formula 1 2018 comincia a prendere vita! Si inizia con il tradizionale appuntamento inaugurale sul circuito Albert Park di Melbourne, in Australia: qui, nella terra dei canguri, il Circus iridato ha cominciato a gareggiare a partire dal lontano 1985, ma su un tracciato differente, per la precisione sulla storica pista cittadina di Adelaide. In seguito, però, l'ex pilota Bob Jane espresse il desiderio di portare il GP di casa nella capitale dello Stato della Victoria, così costruì un enorme “thunderdome” per ospitare l'AUSCAR, l'equivalente australiano della NASCAR.

PREPARATIVI SENZA FRETTA Oltre a ciò, le pressioni della comunità sportiva di Melbourne si facevano sempre più insistenti e così, quando nel 1992 Jeff Kennett venne eletto governatore dello Stato della Victoria, il primo passo fu quello di migliorare il circuito di Melbourne per farlo subentrare a quello di Adelaide nel calendario di Formula 1. L'anno successivo venne raggiunto l'accordo con la FIA, ma il contratto con Adelaide scadeva nel 1996... in questo modo Kennett potè preparare al meglio l'esordio, costruendo un tracciato all'interno dell'Albert Park, parte del quale costituito da strade chiuse al traffico.

FATTI SALIENTI Nel 1996, quindi, Melbourne potè ospitare ufficialmente la prima gara del nuovo GP d'Australia, su una pista lunga 5,303 km e con ben 16 curve. Oggi il sistema DRS che attiva l'ala mobile può essere inoltre sfruttato sul rettilineo principale ed in quello successivo alle prime due curve. Ed ora, qualche statistica: il pilota più vincente sull'Albert Park australiano è Michael Schumacher (4 vittorie), il quale detiene tra l'altro il maggior numero di giri veloci in gara (5), mentre quello con il maggior numero di pole position è Ayrton Senna (6). La scuderia più vincente, invece, è la McLaren, che primeggia anche per il maggior numero di partenze dalla prima casella e per i giri veloci in gara. L'anno scorso, infine, Sebastian Vettel ha vinto il GP d'Australia, seguito da Lewis Hamilton e da Valtteri Bottas.

