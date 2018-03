Autore:

Simone Dellisanti

COPERTURA TV E WEB Sarà un anno straordinario per il Campionato Italiano Rally, non solamente dal punto di vista sportivo, come dimostrato dall’elenco degli iscritti alla prima gara, il 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, ma anche dal punto di vista della promozione e della copertura mediatica messa a punto da Acisport. Rai Sport, Eurosport, SKY, AutoMoto Tv, Sportitalia, oltre 90 emittenti seguiranno la serie tricolore con dirette, differite, servizi e trasmissioni dedicate. Gli streaming sul sito ufficiale www.acisport.it e quelli sulla pagina Facebook del Campionato Italiano Rally, completeranno gli appuntamenti video gara per gara.

IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE Si inizia con il Ciocco e subito la prova speciale spettacolo di Forte dei Marmi sarà infatti trasmessa in diretta integralmente sulla pagina Facebook del Campionato Italiano Rally. Otto le telecamere a coprire l’intero percorso, il tutto supportato anche da immagini realizzate con il drone. Il via della prova spettacolo è previsto per le 17.34. Quindi, sempre in streaming due appuntamenti durante la fase “calda” dell'evento toscano, nella intensa giornata di Sabato 24 in programma alle ore 11.30 e alle ore 16.45 con il riordino di Castelnuovo.