Autore:

Simone Dellisanti

SECONDA POSIZIONE Ormai siamo così abituati alle vittorie di Peugeot e di Andreucci neI CIR, il Campionato Italiano Rally, che un secondo posto del Campione fa più scalpore che una sua vittoria. E cosi' è stato nel rally di questo weekend dove Paolo Andreucci, Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 sono saliti sul secondo gradino del podio alla fine di una 102esima edizione del Rally Targa Florio alquanto complicata. Le cause? Le condizioni climatiche incerte e una toccata al paraurti anteriore. Piccoli problemi che però non hanno impedito al Leone di salire sul podio, più precisamente, il secondo gradino del podio. Questo risultato permette al pilota toscano, 10 volte campione italiano rally, di consolidare la prima posizione in classifica generale. .

LE PEUGEOT UFFICIALI Ancora una volta un week end sfortunato per il siciliano Marco Pollara che, a causa di un problema all’idroguida, ha perso terreno e ha chiuso in decima posizione di classifica generale. Un peccato per i tanti conterranei che sono venuti a tifarlo nella gara di casa. Bella gara, infine, per il 22 enne Damiano De Tommaso e la sua Peugeot 208 R2B ufficiale con cui ha concluso il rally in prima posizione del campionato Junior. Un risultato che ripaga dell’impegno profuso dal giovane varesino nel preparare questo appuntamento.