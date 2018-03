Autore:

Simone Dellisanti

VITTORIA AL CIOCCO Il 10 volte campione italiano rally Paolo Andreucci porta a casa la prima vittoria nel CIR 2018. La gara di casa è stata molto combattuta e ha impegnato non poco tutti gli equipaggi. Paolo Andreucci riesce a conquistare, prova dopo prova, un cospicuo vantaggio sui diretti inseguitori e conclude la gara in testa al campionato.

ALTI E BASSI Esordio sostanzialmente positivo anche per il nuovo team junior: Damiano De Tommaso riesce a chiudere al terzo posto dopo aver iniziato la giornata non in posizione da podio. E’ riuscito a recuperare, speciale dopo speciale, secondi preziosi. Inizio amaro, invece, per il siciliano Marco Pollara che, a bordo della 208 T16, è costretto al ritiro nella quinta prova speciale a causa di un urto in un tornante. L’appuntamento, per lui, è solo rinviato.

PAOLO ANDREUCCI “E’ stato un inizio difficile ma di grandi soddisfazioni. Le strade le conosco bene ma quest’anno la concorrenza è stata davvero agguerrita. Le aspettative, come spesso accade nella gara di casa e nella prima gara di campionato, erano molto alte, ma siamo stati in grado di gestire molto bene la pressione. Il meteo è stato ottimo e senza le consuete potenziali variazioni che si trovano in questo periodo. Il fondo è stato sporco in alcuni punti, ma sono andato bene. La 208 T16 è stata perfetta ed abbiamo fatto scelte giuste in ambito gomme: le Pirelli sono andate molto bene anche questa volta, sebbene i numerosi tagli nelle curve le abbiano messe a rischio. Era fondamentale iniziare bene il campionato e mettere fieno in cascina e questo risultato mi carica molto in vista della prossima tappa al Sanremo.”

DAMIANO DE TOMMASO “Un esordio positivo ma avrei voluto fare di più. Il terzo posto conquistato in classifica junior non era quello cui puntavo, ma per ora va bene. Il rischio di rovinare tutto era dietro l’angolo e ce la siamo cavata bene. La macchina va bene ed ho un ottimo feeling con la 208. Lato gomme, che dire, il supporto costante di Pirelli è un grande valore aggiunto e, anche grazie ai suggerimenti del team, siamo riusciti a fare la scelta migliore. Ci concentriamo ora sulla prossima tappa per il nostro campionato, il Targa Florio, ad inizio Maggio. Vogliamo dimostrare quanto valiamo.”

MARCO POLLARA “Un week end decisamente no per me. Stavo andando bene ad inizio giornata ma mi sono girato nella PS5 ed ho urtato una radice in interno curva. Ho rotto il radiatore e la macchina non ripartiva. Stavo prendendo confidenza con la 208 T16 e non stava andando male. Non ci voleva proprio! Ora mi concentrerò sulla prossima tappa perché voglio riscattarmi e ce la metterò tutta.”