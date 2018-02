Autore:

BINOMIO VINCENTE I 10 volte campioni italiani rally, Paolo Andreucci e Anna Andreucci, hanno rinnovato il sodalizio con Peugeot Sport Italia per poter proseguire insieme il vincente percorso del CIR, il Campionato Italiano Rally. La coppia d'oro del rally nostrano sarà dunque presente nel CIR anche per la prossima stagione, in partenza tra qualche settimana al Rally del Ciocco.

ANCORA INSIEME Peugeot Sport Italia ha così completato il proprio team che affronterà il CIR 2018, rappresentata anche dall'equipaggio Junior formato da Damiano De Tommaso (vincitore del trofeo Peugeot Competition TOP 2017) navigato da Michele Ferrara a bordo di Peugeot 208 R2B.

ANDREUCCI “Sono estremamente convinto della decisione presa assieme a Peugeot che mi ha rinnovato il supporto per il campionato italiano rally 2018. Abbiamo fatto una stagione magnifica nel 2017 e sento di poter portare a casa grandi risultati anche quest’anno, grazie al prezioso e costante supporto di tutta la squadra che, anche l’anno scorso, è stata davvero fantastica. Dal canto suo, la 208 T16, ha dimostrato ancora una volta di essere molto competitiva e affidabile e questo mi fa ben sperare per la stagione che prenderà il via il prossimo 24 marzo al Ciocco. Non sarà sicuramente un campionato facile, ma l’impegno è massimo e la determinazione a vincere sarà assoluta!”

ANDREUSSI “E’ stata una lunga e profonda valutazione quella che ha portato alla decisione di correre ancora nel CIR. E non potevamo farlo senza Peugeot! Paolo se lo sente molto nelle gambe ed io sono altrettanto determinata a ripetermi anche quest’anno. La scorsa stagione è stato un sogno che si è avverato, frutto di tanto lavoro, impegno, determinazione che sicuramente metteremo anche quest’anno. Abbiamo poi la consapevolezza di guidare un’auto fantastica, molto competitiva e che non riserva sorprese in termini di affidabilità. Non vediamo l’ora di partire al Ciocco! ”.