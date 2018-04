Autore:

Simone Dellisanti

IL KILLER DI SANREMO Paolo Andreucci, Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 vincono il Rally di Sanremo, il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally 2018, il CIR per i più pignoli. Andreucci non è mai sazio della Vittoria, la insegue, la cerca, la conquista. A Sanremo è la quarta volta consecutiva per il pilota toscano e la sesta in totale, un record. Il 65° Rallye di Sanremo è stato teatro di una gara spettacolare del campione toscano. Un week end iniziato con la vittoria della prova speciale del venerdì, nel porto turistico Porto Sole, e consolidato nel corso delle prove speciali anche di sabato, dove Peugeot è riuscita a mantenere un’ottima distanza dagli inseguitori. Il 10 volte campione italiano rally ha concluso la gara con un vantaggio di quasi 10 secondi sul secondo classificato.

PAOLO ANDREUCCI “Week end di gara da manuale, molto bello e con un meteo che non ha giocato brutti scherzi. Umido e talvolta bagnato il venerdì, asciutto sabato. Sono molto soddisfatto del risultato portato a casa. La macchina andava molto bene ed abbiamo fatto scelte giustissime lato pneumatici, perché in molti tratti c’era tanto grip ed in altri, invece, abbiamo trovato anche chiazze d’olio che ci hanno messo alla prova. Devo dire che la preparazione meticolosa della gara ha portato ai risultati attesi ed anche grazie al perfetto coordinamento della squadra siamo ancora intesta al campionato. Bene, molto bene. Archiviato Sanremo, massima concentrazione sulla terza tappa di campionato, il Targa Florio.”

MARCO POLLARA “Sono molto contrariato per questo risultato, perché stavamo andando bene. Siamo partiti in undicesima posizione nella prova spettacolo ma poi stavamo recuperando terreno ed eravamo anche arrivati al sesto posto, niente affatto male, quindi. Purtroppo, però, nella quarta prova speciale di venerdì sera abbiamo incontrato un tratto molto scivoloso causa olio perso dalle auto storiche che ci hanno preceduto. Siamo passati consapevoli di questo fatto ma, nonostante ciò, siamo andati lunghi perché il tratto era viscidissimo, come andare sul ghiaccio. Siamo andati a sbattere su un albero ed abbiamo danneggiato seriamente la nostra 208 T16, tanto da non farci proseguire la gara. Un vero peccato! Il nostro esordio è rinviato al Targa Florio, gara di casa.”

CLASSIFICA FINALE RALLY DEL CIOCCO

1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) in 1h40'34,7”; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta) a 9,7”; 3. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia) a 50,7”

CLASSIFICHE DI CAMPIONATO

Piloti assoluto:

Andreucci 30punti, Campedelli 22, Crugnola 17, Scandola 10

Costruttori:

Ford 33 punti, Peugeot30, Skoda 24