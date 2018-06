Autore:

Simone Dellisanti

GAS GAS GAS E' tutto pronto per il 46° Rally San Marino, il primo appuntamento della stagione su terra valido per il Campionato Italiano Rally 2018. L’inossidabile Paolo Andreucci, il campione italiano in carica, e la sua Peugeot 208 T16 difenderanno i 25 punti di vantaggio che hanno in classifica. Dopo aver vinto ben tre gare su quattro e dopo aver ottenuto un secondo posto nel Rally di Sicilia, il 10 volte campione italiano rally dovrà fare i conti con la terra polverosa e sterrata di un rally che segna il giro di boa all’interno della stagione rallistica Nazionale. Ma niente paura. Andreucci ama la terra ancor più che l'asfalto.

I PILOTI Sotto al tendone di Peugeot Sport Italia al parco assistenza di San Marino ci sarà anche Damiano De Tommaso, pilota varesino ventiduenne che corre il campionato Junior con la Peugeot 208 R2B ufficiale. Dopo il primo posto al Targa Florio, occupa la seconda posizione in campionato.

IL PROGRAMMA L’appuntamento per il Rally di San Marino inizierà con la prova spettacolo "Montecchio", una prova speciale che apre questa 46esima edizione alle ore 15:02 proprio nella giornata di oggi 29 giugno. La fine della gara è prevista per le 19:30 di sabato, a Borgo Maggiore.