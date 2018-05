Autore:

Simone Dellisanti

LA TARGA Con il Rally Targa Florio il CIR (il Campionato Italiano Rally) riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally di Sanremo conclusosi con la vittoria di Paolo Andreucci e Anna Andreussi sulla Peugeot 208 del team Peugeot Sport Italia. Sulle strade asfaltate del Rally Targa Florio la sfida si riaccende a partire dal 4 maggio con lo Shakedown di apertura, fino a sabato. Qui sotto troverete i risultati delle giornate in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Rally Targa Florio in TV, in diretta o in differita.

LA CARICA DEI 102 Dopo il traguardo del Centenario, la Targa Florio prosegue la sua corsa nella tradizione del motorsport e in particolare, ormai da alcuni anni, del rally, come tappa del Campionato Italiano. In un immaginario collegamento con il passato, con quel fatidico 1906, quando il siciliano Vincenzo Florio e il francese Henri Desgrange inventarono una gara automobilistica destinata ad entrare nella leggenda, la passione non si è mai più sopita. Ancora oggi le strade delle Madonie, impegnative come poche altre al mondo, sono il teatro non solo di duelli agonistici intensi, ma anche il palcoscenico per un pubblico sempre caldo e numeroso.

LOCALITA' La “Targa Florio” si è trasformata in un rally solo a partire dal 1978 quando Carello e Perissinot ottennero un importante successo alla guida di una Lancia Stratos. Da allora, nell’albo d’oro, si sono succeduti i nomi più celebri del rallysmo italiano, tra i quali spicca in particolare Paolo Andreucci, per ben nove volte vincente a queste latitudini. Anche quest’anno sarà lui l’uomo da battere. L’edizione 2018 del rally Targa Florio sarà valida non solo per il Campionato Italiano, ma anche per l’Historic rally e per il Campionato regionale. Campofelice di Roccella sarà la località deputata allo shakedown, mentre il parco assistenza sarà situato in Contrada Pista Vecchia. Il Rally Targa Florio rappresenta il terzo appuntamento, naturalmente su asfalto. Uno snodo più che importante in vista del giro di boa della stagione.

ORARI E PROGRAMMA Il secondo round del Campionato Italiano Rally sarà trasmesso in diretta sul sito ACI Sport. Di seguito il programma del Rally di Sanremo.