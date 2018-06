Autore:

Simone Dellisanti

RALLY SANMARINESE Il quinto round del Campionato Italiano Rally 2018 si disputerà a San Marino e per l'occasione i media si stanno muovendo per permettere al pubblico di seguire al meglio il 46° Rally di San Marino. Lo spettacolo del rally verrà trasmesso in diretta su RAI Sport, con la SPS1 Montecchio. Quattro i collegamenti streaming da seguire sul sito di Acisport.it e sulla pagina ufficiale Facebook del Campionato Italiano Rally.

LA COPERTURA TV La novità più importante per questa gara è rappresentata dalla diretta tv della prova spettacolo SPS1 “Montecchio” in onda su RAI Sport. Diverse poi le repliche in programma disponibili sul sito ufficiale di Acisport.it con un appuntamento il venerdì e ben tre appuntamenti il sabato.

I LINK Di seguito il link ufficiale al sito Acisport.it e alla pagina Facebook del Campionato Italiano Rally.