IL PRIMO RALLY E' tutto pronto per l'inizio del 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prima gara della stagione 2018 del CIR, il Campionato Italiano Rally. La stagione si aprirà il 22 marzo (venerdì) alle 17.30 con la Prove Speciale Spettacolo sul lungomare di Forte dei Marmi. Le macchina da rally della categoria R5 passeranno poi, alle 18.45, sulle mura di Lucca per dar vita alle 15 Prove Speciali che animeranno il weekend di gara. In attesa dell'inizio della stagione diamo uno sguardo alla presentazione del Rally con Paolo Andreucci, pilota Peugeot Sport e vincitore della scorsa stagione del CIR.

IL PROGRAMMA

Venerdì 23 Marzo 2018

dalle 08:30 alle 13:00 Shakedown

08:30 - 10:30 equipaggi di piloti prioritari e/o iscritti al CIR

10:30 - 13:00 tutti gli altri equipaggi

(PS Monte Pitoro | Stiava)

dalle 09:30 alle 13:00 Ricognizioni della Super Prova Speciale 1

09:30 - 11:00 tutti gli altri equipaggi

11:00 - 12:30 equipaggi di piloti prioritari e/o iscritti al CIR

alle 13:00 Pubblicazione dell’Ordine di Partenza della Tappa 1

(Compagnia della Vela - Forte dei Marmi | Piazzetta - Il Ciocco)

alle 17:15 Partenza del Rally della Sezione 1 / Tappa 1 (CO 0)

(Forte dei Marmi)

alle 17:30 Cerimonia di Partenza sul Podio e Partenza del Rally

(Via Spinetti - Forte dei Marmi)

alle 18:00 Controllo a Timbro alla “Cittadella del Carnevale”

(Cittadella del Carnevale - Viareggio)

alle 18:45 Controllo Orario e Transito sulle “Mura” di Lucca

(Caffè delle Mura - Lucca)

alle 19:45 Arrivo della Sezione 1 / Tappa 1- Parco Chiuso (Pattinaggio - Il Ciocco)

ore 22:00 Pubblicazione della Classifica provvisoria della Sezione 1 (Parco Assistenza- Castelnuovo Garfagnana / Piazzetta - Il Ciocco)

Sabato 24 Marzo 2018

alle 06:30 Partenza della Sezione 2 / Tappa 1 (Pattinaggio - Il Ciocco)

alle 19:30 Arrivo del Rally (Porta Ariostesca - Castelnuovo di Garfagnana)

ore 19:45 Pubblicazione elenco vetture in verifica (Parco Assistenza- Castelnuovo Garfagnana / Piazzetta - Il Ciocco)

alle 20:00 Verifiche Finali (F.lli Biagioni - Castelnuovo Garfagnana)

ore 22:00 Pubblicazione della Classifica Finale provvisoria (Parco Assistenza- Castelnuovo Garfagnana / Piazzetta - Il Ciocco)