Autore:

Simone Dellisanti

PAOLO ANDREUCCI (208 T16): “Che fatica!! Siamo partiti ieri sera con un ritardo di oltre tre secondi nella prova speciale a Termini Imerese ma sembrava girare bene, perché ho azzeccato le gomme nelle prime speciali. Poi il meteo ha deciso di sparigliare le carte ed è stato alquanto bizzoso, con pioggia alternata a sole e quindi una continua alternanza di fondo umido ed asciutto. Un vero terno al lotto trovare la giusta combinazione di gomme! La macchina peraltro andava bene, molto bene, ma il fattore pneumatici ha messo in discussione tutto e non sempre sono sceso in gara con la migliore combinazione. Ad ogni modo, siamo soddisfattissimi del secondo posto ottenuto quest’anno; mi serve assolutamente per il campionato perché sono fermamente intenzionato a rimanere in prima posizione assoluta! Archiviato questo week end, ci mettiamo a lavorare sulla gara all’Elba.”

MARCO POLLARA (208 T16): “Contavo di fare una buona gara di casa ma, purtroppo, la sfortuna mi è venuta a trovare quando ero risalito dal decimo posto ottenuto ieri sera alla prova spettacolo. La scelta delle gomme, per me come per altri, è stata molto difficile, il rischio di fare la scelta sbagliata era dietro l’angolo. Tutto sommato, non mi posso però lamentare della strategia adottata. Volevo arrivare in fondo per cercare di portare punti a Peugeot, ma non ci sono riuscito. Non sono soddisfatto.”

DAMIANO DE TOMMASO (208 R2B): “Un buon week end di gara qui al Targa, iniziato ieri con un bel primo posto nella PS1 ma poi con Tommaso Ciuffi che mi ha dato filo da torcere. Non ho mollato e mi sono conquistato la prima posizione e sono contentissimo! Il primo posto mi appaga perché è frutto di un lungo lavoro che ho fatto assieme al mio navigatore. Ce l’ho messa tutta ed è andata bene. Voglio ringraziare la mia squadra perché mi ha dato tanto supporto anche in questa occasione e Pirelli che, ancor più oggi, è stata indispensabile!”

CLASSIFICA FINALE DEL RALLY

Piloti assoluto:

1. Nucita-Vozzo (Hyundai i20) in 1h37'40,7”; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) a

19,3”; 3. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia) a 52,4”; (..) 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208

T16) a 4’48,3”

Piloti Junior:

1. De Tommaso-Ferrara (Peugeot 208 R2B) 1h37'40,7”; 2. Ciuffi-Gonella (Peugeot

208 R2B) a 45,3” ; 3 Mazzocchi-Gallotti (Peugeot 208 R2B) a 2'12,2”

CLASSIFICHE DI CAMPIONATO

Piloti assoluto:

Andreucci 42 punti, Campedelli 22, Scandola 20, Crugnola 17, Panzani 12

Piloti Junior: Ciuffi 27, De Tommaso 25, Mazzocchi 22

Costruttori:

Peugeot 43, Ford 41 punti, Skoda 34