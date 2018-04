Autore:

Giulia Fermani

VOLVO: SVOLTA ELETTRICA ENTRO IL 2025 Di novità ne ha sfornate abbastanza Volvo negli ultimi anni, è il momento di fermarsi un attimo e migliorare ciò che già c’è. Ecco il perché della scelta della Casa svedese di non proporre più novità fino al 2020 per concentrarsi sul prossimo, importante passo: l’elettrificazione della gamma. Obbiettivo dream, ottenere il 25% di modelli elettrici entro il 2025 e raggiungere 800.000 unità vendute all'anno entro il 2020.

IBRIDE E ELETTRICHE La prima a ricevere un propulsore ibrido -con ogni probabilità già già il prossimo autunno- sarà la Volvo XC40 e dovrebbe anche essere la prima Volvo completamente elettrica. Prima Volvo ma non prima in assoluto nella famiglia: ci si aspetta che sarà il marchio Polestar, infatti, a lanciare per primo un veicolo elettrico.