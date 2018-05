Autore:

Matteo Gallucci

ANCHE A DOMICILIO Volvo sceglie Amazon per offrire un nuovo servizio di test drive ai propri clienti. Il servizio di Amazon Prime si chiama “Prime Now Test Drive” e sarà accessibile attraverso il sito ufficiale di Amazon. I clienti dovranno solo inserire il proprio indirizzo e scegliere una fascia oraria disponibile per poter ricevere direttamente a casa o sul posto di lavoro la nuova Volvo V40. Il test drive di 45 minuti verrà effettuato in compagnia di un operatore specializzato che spiegherà nei minimi particolari tutte le peculiarità dell’auto.

LE 4 PRESCELTE Questo servizio rivoluzionario sarà disponibile inizialmente solo in quattro città del Regno Unito: Londra, Birmingham, Manchester ed Edimburgo. Il progetto pilota sarà itinerante per gestire al meglio la flotta di Volvo V40 e i clienti partendo dalla capitale ingelse Londra tra il 9 e il 10 giugno, per poi spostarsi a Birmingham (16-17 giugno), Manchester (23-24 giugno) e raggiungere il territorio scozzese a Edimburgo (30 giugno-1 luglio).



ABBONAMENTO PER L’ACQUISTO Volvo vuole rendere più facile e veloce la possibilità di conoscere, provare e acquistare le proprie vetture. Questo servizio amplia l'offerta dei servizi di mobilità della Casa Svedese e viene integrato con la possibilità di abbonamento Care by Volvo che permette di pagare un canone mensile senza anticipo, per possedere la Volvo più desiderata e avere diversi servizi inclusi.