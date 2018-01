Autore:

Giulia Fermani

PORTE APERTE Fresco di debutto al Salone di Francoforte, il crossover compatto (4,23 metri di lunghezza) Volkswagen T-Roc arriva in concessionaria. Il Porte Aperte, per farsi conoscere dai guidatori italiani, è previsto per i prossimi 20-21 e 27-28 gennaio. I prezzi di listino partono da 22.850 euro.

PERSONALIZZAZIONE E MOTORI Sono undici i colori carrozzeria e quattro i colori del tetto tra cui scegliere per il nuovo Suv Volkswagen T-Roc che offre, ad oggi, tre motorizzazioni, due benzina e una diesel, tutte abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti. Le motorizzazioni a benzina partono dal 1.0 TSI da 115 cv e arrivano al 1.5 TSI ACT (Active Cylinder Technology, gestione attiva dei cilindri) da 150 cv, mentre il Turbodiesel è un 2.0 TDI che eroga 150 cv e sfrutta la trazione integrale 4Motion. Inizialmente disponibile per il solo 2.0 TDI da 150 cv, il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti ora si può avere anche con il 1.5 TSI ACT150 cv.