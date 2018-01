Autore:

Giulia Fermani

GAMMA VOLKSWAGEN 2018 Volkswagen saluta l’anno nuovo annunciando le -tante- novità della gamma per il 2018. Partendo dalla Nuova Up! che, listino alla mano, costa sempre sempre da 9.000 euro (o 99 Euro/Mese) e dalla Nuova Polo che porta al debutto il 1.6 TDI 95 cv DSG e la versione sportiva GTI. Battesimo anche per il 2.0 BiTDI da 240 cv ora disponibile per la Nuova Tiguan Allspace, che si affianca alle Nuove Tiguan Urban e Sport, per la Nuova Golf, che offre più convenienza per le varianti Trendline e Sport e per la nuova gamma Passat.

VOLKSWAGEN UP!, POLO E GOLF 2O18 Marca estera più venduta in Italia per il sesto anno consecutivo, Volkswagen muove i primi passi nel 2018 con l’aggiornamento della sua gamma. La piccola di Wolfsburg, Nuova up! è ancora offerta a partire da 9.000 Euro mentre l’offerta dedicata alla Nuova Polo, fresca di debutto in Italia, si amplia con cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti associato al 1.6 TDI da 95 cv. Altra novità per la gamma Polo è l’arrivo della versione GTI 2.0 TSI, con 200 CV di potenza e cambio DSG a 6 rapporti di serie, a listino a 25.650 euro. La Nuova Golf si arricchisce invece del Tech&Sound Pack di serie sull’allestimento Trendline e del nuovo Tech Pack (App-Connect, Mirror Pack, sensori di parcheggio Park Pilot e climatizzatore automatico bizona Climatronic) per la versione Sport, disponibile invece a 900 euro.

TIGUAN E GAMMA PASSAT Auto più venduta del segmento D nel 2017, la Nuova Tiguan guadagna nel 2018 le due nuove versioni Tiguan Urban (a listino il 1.4 TSI 125 cv costa 23.500 euro) e Tiguan Sport. La prima offre sistema di controllo perimetrale Front Assist, l’assistenza attiva per il mantenimento della corsia Lane Assist e la radio Composition Media da 8 pollici con App-Connect. Per la versione Sport, invece, è basata sull’allestimento Style, alla cui dotazione di serie aggiunge esterni R-Line, cerchi in lega da 19 pollici, fari anteriori Full Led, sterzo progressivo e Driving Profile Selection. Per la Nuova Tiguan Allspace in variante R-Line è ora disponibile il 2.0 BiTDI da 240 cv, con trazione integrale 4Motion e cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti, al prezzo di listino di 51.150 Euro. Grande novità della gamma Passat sono il cambio automatico a doppia frizione DSG e l’introduzione delle versioni Trendline e Highline.