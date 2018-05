Autore:

Marco Congiu

L'EREDE Qualche anno fa fu la Clubsport a lanciare la serie di modelli speciali della Volkswagen Golf. Ora, quando si avvicina ad ampie falcate il Worthersee 2018, la festa della Golf GTI, VW ha diffuso i primi teaser della Golf GTI TCR, versione sportiva dedicata al campionato turismo che tanto sta calamitando l'attenzione del pubblico in tutto il mondo.

TANTA POTENZA Il motore benzina da 2.0 litri della Golf GTI TCR è stato potenziato sino a raggiungere i 290 CV. Non sono ancora stati diffusi i dati tecnici sullo scatto da 0 a 100 km/h, ma sappiamo che la velocità massima è autolimitata a 250 km/h, con l'opzione per rimuovere i l limitatore toccando così i 263 km/h. Questa, come comunicato da Volkswagen, sarà comunque la Golf GTI più potente di sempre. Poi, chi volesse davvero esagerare ha a sua disposizione la Golf R, ma questa ' un'altra storia.

COM'È Da quello che vediamo in queste primi bozzetti, la Volkswagen Golf GTI TCR ci appare in una forma decisamente sportiveggiante, con prese d'aria anteriori maggiorate, pneumatici con cerchi specifici, minigonne, targhette con il logo TCR in bella mostra e un posteriore impreziosito da un diffusore e dal doppio terminale di scarico.