Autore:

Marco Congiu

TO SERVE AND PROTECT Se c’è un paese in cui le auto della Polizia devono essere dannatamente veloci, questo è la Germania. Come molti sapranno, in alcuni tratti autostradali la velocità massima è lasciata alla discrezione del guidatore, a seconda delle condizioni della strada. Per poter tallonare un paese dove Porsche 911, Ferrari e Mercedes AMG GT possono liberamente scatenarsi, anche la Polizia deve necessariamente adeguarsi.

LUNGO BRACCIO DELLA LEGGE Oettinger ha realizzato una concept destinata alla Polizia tedesca, in occasione della campagna Tune It! Safe!. Non si tratta di una “normale” Porsche, BMW o Mercedes: per mostrare tutto il proprio potenziale, l’azienda ha puntato forte su un’icona simbolo della Germania: la Golf. Partendo da una Golf R, Oettinger è riuscita a realizzare questa Volkswagen Golf 400R.

SUPERCAR TRAVESTITA Questa Golf 400R non è per nulla una normale Golf. Il motore è stato potenziato fino a toccare i 400 CV, mentre esteticamente è impossibile non notare spoiler, diffusore ed appendici aerodinamiche un po’ ovunque, oltre alle colorazioni tipiche della Polizia tedesca ed alle luci lampeggianti. Le prestazioni? Di tutto rispetto: da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, per una velocità massima vicina ai 300 km/h.