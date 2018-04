Autore:

Marco Congiu

ADDIO Gli amanti di Top Gear, serie cult firmata BBC, devono dire addio ad un altro pezzo di storia dopo l'abbandono del trio di conduttori Clarkson, Hammond e May. Stavolta, però, non sarà una persona fisica ad abbandonare uno degli show più celebri e visti a livello planetario, bensì il leggendario Aerodrome di Dunsfold.

SERVONO CASE Utilizzata sin dal 2002 come test-track dove far sfidare gli ospiti famosi a bordo della Chevrolet Lacetti prima e della Kia Cee'd poi, l'Aerodrome di Dunsfold verrà demolito per lasciare posto ad un complesso edilizio. La decisione, nell'aria dal 2015, è stata ufficializzata lo scorso 29 marzo dal Segretario di Stato inglese.

I RECORD L'Aerodrome di Dunsfold è stato teatro di alcuni dei record più famosi della recente storia dell'auto. Attualmente è la Pagani Huayra a vantare il giro più veloce della pista, tallonata dalla BAC Mono e dall'Ariel Atom V8. Tra le star, invece, è sempre stato Matt LeBlanc a mettere in fila i colleghi del piccolo e del grande schermo. Tra i vari cameo ed apparizioni, si ricorda sempre con piacere quello di Michael Schumacher nei panni di Stig alla guida della sua Ferrari FXX.