Autore:

Lorenzo Centenari

CACCIA AI RESPONSABILI Chi sbaglia, paga. In certe aziende, e in certi Paesi, ancora funziona così. Ecco allora che in Volkswagen, scoppiato su scala mondiale lo scandalo dei test sulle emissioni con scimmie e persino esseri umani come cavie, cadono le prime teste. A rimetterci è al momento il responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Thomas Steg, reo a quanto pare di essere stato a conoscenza della prassi incriminata, ma di non averla segnalata ai vertici. Il manager si sarebbe autosospeso dal proprio incarico almeno fino a quando le indagini non saranno in corso, e non verrà fatta piena luce sulla vicenda.

RIMPIANTI In precedenza, Steg aveva difeso in un un'intervista alla tedesca Bild la decisione, da parte del pool di ingegneri e scienziati coinvolti nei test, di procedere con esperimenti del genere. La prassi, infatti, avrebbe rispettato gli standard etici internazionali, inclusi i parametri di una apposita commissione statunitense. Steg ha tuttavia anche ammesso che a distanza di tempo rinnega le scelte prese allora, e che oggi avrebbe agito diversamente: "Ora rimpiango di non aver assunto una posizione differente. Quei test - ammette - non avevano nulla a che fare col progresso scientifico".

INDAGINI IN CORSO Dal canto suo, il Ceo Volkswagen Matthias Mueller prende atto del gesto volontario di Steg, confermando come "il Gruppo stia investigando sull'episodio" e come lo stesso Steg "si sia assunto di fronte al board la piena responsabilità del suo comportamento. Rispettiamo la sua decisione - dichiara Mueller -, e andiamo avanti con le indagini".