Autore:

Lorenzo Centenari

YOU ARE FIRED Chiamasi effetto domino: crolla una tessera, e le altre a seguire di conseguenza. E l'effetto domino della vicenda esperimenti sulle scimmie a scopi scientifici potrebbe essere solo che appena agli inizi. Dopo che ieri Volkswagen ha sollevato dal suo incarico il capo dei lobbisti e delle pubbliche relazioni del Gruppo Thomas Steg, oggi è Daimler a sospendere un suo dipendente legato allo scandalo.

IL PIANETA DELLE SCIMMIE Della figura provvisoriamente sospesa dalle proprie mansioni, Daimler AG non rilascia le generalità. Si sa tuttavia che il manager in questione, al momento dei test sugli effetti delle emissioni dei gas di scarico dei motori diesel effettuati in New Mexico su alcune scimmie, era in carica come membro del board dell'EUGT (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector), la compagnia cofondata nel 2007 da Volkswagen, Daimler e BMW (poi scioltasi lo scorso anno) che nel 2014 avallò gli esperimenti stessi.

L'ISPETTORE DAIMLER Da Stoccarda hanno nel frattempo commentato l'episodio dichiarandosi "inorridita dai propositi e dalla natura stessa delle ricerche in oggetto". Le responsabilità dell'azienda sul contenuto dei test è limitata, Daimler fa in ogni caso sapere di aver ingaggiato uno studio legale esterno allo scopo di investigare sui fatti nella maniera più completa possibile. A chi toccherà ancora recitare il mea culpa?

BOSCH REPUTATION La frittata è fatta, e il danno d'immagine non proprio trascurabile. Lo sostiene il Ceo di Bosch Volkwar Denner, preoccupato che gli sforzi profusi per rimediare al disastro Dieselgate vengano ora vanificati dalla notizia degli esperimenti con cavie animali. I motori diesel ancora sono fonte di profitto per ogni Casa auto: se la loro reputazione crolla, a subirne le conseguenze è il settore intero. Denner precisa tuttavia come "Bosch non abbia nulla a che vedere coi test sulle scimmie. Personalmente - afferma il Ceo - sono disgustato esattamente come tutti voi".