Autore:

Marco Congiu

QUANTO MI COSTI? L’auto usata è sempre un acquisto da valutare. E non lo diciamo noi, ma una realtà di assoluto riferimento come Autoscout 24, come rivelato dagli ultimi studi. Qui, però, ci siamo fatti una domanda: quali saranno le quotazioni di una Tesla usata, l’auto elettrica per definizione, con qualche annetto e qualche chilometro sulle spalle? Dove trovo le migliori Tesla Model S e Tesla Model X d'occasione? Ecco tutte le risposte.

IN PRONTA CONSEGNA Le auto aziendali e le km 0 sono un rifugio che sta prendendo sempre più piede tra chi vuole acquistare un’auto quasi nuova spendendo ragionevolmente meno rispetto ad un pari equipaggiamento appena uscito dalla fabbrica. Tesla non fa eccezione e in più, puntando sulle occasioni aziendali si trovano modelli in pronta consegna, risparmiandosi lunghe attese.

AZIENDALI E KM ZERO Nell’area relativa alle auto dismesse dallo showroom, è possibile trovare varie offerte – chiaro, stiamo sempre parlando di auto dal prezzo elevato – a cominciare da una Model S P 100 D con circa 50 km all’attivo venduta ad un prezzo di 156.330 euro. Il prezzo scende per una Model S usata con circa 1.000 km percorsi: 148.830 euro per la P 100 D con consegna a 14 giorni ed acconto di 4.000 euro. La Model S 75 con batteria da 75 kWh, per chi volesse risparmiare, è offerta ad un prezzo di 87.880 euro, anche in questo caso con circa 50 km percorsi. Chi volesse puntare sul SUV, invece, può accaparrarsi una Model X 75 D del 2017 con 17.600 km sul tachimetro ad un prezzo di 91.263 euro.

FINANZIAMENTI E LEASING Come dite? 156.330 euro sono una cifra importante? Nessun problema: anche Tesla ha i propri piani di finanziamento. E allora via di leasing. Un esempio? Per una Model S 100 D del prezzo di 111.130 euro, dovrete pagare per 60 mesi – senza sforare il chilometraggio annuale di 20.000 km – 876 euro più iva ogni mese, salvo un anticipo del 10% del valore dell’auto. Non vi basta? Avete trovato su Autoscout una Porsche Boxster 986 del gennaio ’98 a meno di 10.000 euro e la volete fare a GPL? Si, in effetti, anche questo vuol dire saper comprare un’auto usata…