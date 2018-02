Autore:

Lorenzo Centenari

SUPER SPOT Il Gran Ballo si avvicina. Per la folta community nostrana di appassionati di football americano, l'appuntamento con la 52esima edizione del Super Bowl è nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio (ore 0.30). E mentre i New England Patriots della leggenda Tom Brady e i Philadelphia Eagles dello sfidante quarterback Carson Wentz se la daranno di santa ragione sul prato sintetico del Metrodome di Minneapolis, un'altra partita si svolgerà in contemporanea sui teleschermi di tutto il mondo. Il match tra i costruttori auto per lo spot tv più originale. Sfoglia la gallery video in coda all'articolo.

WHO WANTS TO BE A MILIONAIRE D'altra parte, quale miglior occasione di impressionare il pubblico, quando oltre 100 milioni di telespettatori sono incollati alla tv e spaparanzati sul divano? Non solo i big a Stelle e Strisce: durante il Super Bowl 2018, anche i marchi asiatici ed europei finanzieranno la NBC a suon di spot dal costo milionario. 5 milioni di dollari per 30 secondi di visibilità. Ma è un investimento che paga, se è vero che Hyundai, per citarne una, nel 2016 sembra che di biglietti verdi ne avesse scuciti circa 30 milioni. Alcune Case, fra le quali Hyundai stessa, già hanno diffuso il proprio "video of the year" con qualche giorno di anticipo. Guarda la gallery allegata.

PANTERA NERA Sensazionale e dedicato agli amanti degli eroi dei fumetti è innanzitutto lo spot che durante gli intervalli del Super Bowl manderà in onda Lexus per promuovere la nuova LS 500 F Sport. Il brand di lusso di Toyota accompagna lo spettatore dentro l'universo Marvel e lo cala nei panni di Black Panther, il protagonista dell'omonimo film in uscita nelle sale nel corso del mese. Manco a dirlo, Black Panther cavalca una LS 500, e in omaggio al suo testimonial Lexus ha confezionato anche un'edizione ad hoc (LC 500 Black Panther), con tanto di adesivi che richiamano l'atteso film d'azione.

UN CALCIO AL SOCCER Hyundai gioca sulle preferenze che gli americani nutrono per il football, a scapito del "soccer" europeo. Lo spot dedicato a Hyundai Kona ha come attore principale il giovane arbitro di un match a pallone tra innocenti bambini. Visibilmente di fretta, il direttore di gara non esita a sventolare il cartellino rosso a chiunque gli capiti a tiro, adducendo di volta in volta le scuse più bizzarre. Quando anche l'ultimo dei giocatori è costretto a uscire dal campo, finalmente arbitro e genitori possono scappare a casa a godersi il proprio sport preferito. "Buon Super Bowl a tutti!", l'esclamazione che segue il triplice fischio.

THE LAST OF THE FANS Mercedes-Benz sceglie di abbinare la promozione di un nuovo modello, nella fattispecie la nuova Classe C Coupé, a un concorso davvero particolare. Tutto quello che vi serve, recita il claim, sono uno smartphone, un dito, e la massima concentrazione. Scaricando l'app, un esemplare di Classe C Coupé appare sul display mentre va a spasso per un campo da football. L'ultimo concorrente che staccherà il dito dall'auto, dopo averne seguito il percorso per chissà quante ore di seguito, si metterà la Mercedes in garage.

SENTI QUALCOSA? A cavalcare l'immortale popolarità del rocker Steven Tyler è infine il marchio Kia. Il frontman degli Aerosmith viene qui catapultato su un circuito ovale, in pieno deserto e dagli spalti deserti. Premuto il pulsante Start della sua Stinger, in preda alla nostalgia Tyler innesta la retromarcia e parte a tutto gas. Completato "a gambero" un giro di pista, scende dall'auto più giovane e bello, con una schiera di fan che lo celebra come una star. Tyler ha riavvolto il nastro della storia. Ha realizzato un sogno, riassaporando l'emozione del successo. La promessa di Kia Stinger è la stessa: "To feel something again". Buon Super Bowl a tutti.