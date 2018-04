Autore:

Emanuele Colombo

SCONTI SULLA RC AUTO Li prevede il DDL Concorrenza, approvato a maggio 2017, e dal 10 luglio 2018 entreranno in vigore gli sconti obbligatori sulle polizze RC auto: due le tipologie di riduzione del costo, che scattano in funzione di condizioni diverse, cumulabili, che premiano l'installazione di dispositivi elettronici per il controllo dello stile di guida e dell'assunzione di alcoolici.

CHI NE HA DIRITTO Si ha diritto ad agevolazioni sulla polizza per Responsabilità Civile nel caso sussista almeno una delle seguenti condizioni: che il cliente accetti di sottoporre il proprio veicolo a un'ispezione preventiva a spese dell’assicuratore; che sul veicolo sia installato un dispositivo elettronico atto a registrarne l’attività (scatola nera o equivalenti); che il veicolo sia equipaggiato con meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso il tasso alcolemico del guidatore superi i limiti di legge (il cosiddetto alcolock).

SCONTO PER I VIRTUOSI Un secondo sconto aggiuntivo è applicabile ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (vedi sotto). Tale sconto è garantito a chi non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria nei quattro anni precedenti: sempre a patto che sul veicolo vengano installati meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la scatola nera o equivalenti.

LE ZONE A RISCHIO In base alle tabelle elaborate dall'IVASS, l'elenco completo delle province in cui vale lo sconto per gli automobilisti virtuosi è: Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Bologna, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Crotone, Firenze, Foggia, Genova, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Taranto, Vibo Valentia.

QUANTO RISPARMI Quanto vale lo sconto sulla RC auto? A questa domanda non possiamo fornire risposta univoca, visto che il risparmio è calcolato in percentuale dalle varie agenzie in base a dati statistici del triennio precedente. Per ulteriori informazioni suggeriamo di scaricare il regolamento e gli allegati dal sito IVASS e di informarvi presso la vostra compagnia sull'entità delle agevolazioni.