Autore:

Giulia Fermani

PASSIONE PER LE 4 RUOTE “A ​San Valentino ci penserò io a mettere in moto le vostre fantasie più nascoste”. La pornostar Malena si annuncia così come conduttrice del nuovo programma I love My Car in onda su DMAX dal 14 febbraio, facendo ricredere -con ogni probabilità- anche i più incalliti scettici nei confronti della festa degli innamorati.

DONNE E MOTORI L'amore per le bellezze a quattro ruote è uno dei pochi che dura per sempre. Il canale 52 è il salotto scelto dalla star dell’intrattenimento per adulti e musa di Rocco Siffredi Malena per raccontare con passione e ironia le infinite possibilità che offre il sex toy più amato dai maschi italiani: l’automobile. I video-tutorial dell’attrice insegneranno come preparare l'automobile per un primo appuntamento a quali sono le migliori posizioni da assumere nell’abitacolo -non certo per guidare, che ve lo dico a fare - raccontando anche gli utlimi trend come i servizi di car-sharing osé.