Autore:

Marco Congiu

STELLA SUL LAGO Sono davvero tante – ed esagerate – le novità che Mercedes porterà al prossimo Salone di Ginevra 2018. Tra queste non sfigura di certo la nuova Classe X, che vedrà al debutto la versione 350d 4Matic spinta dal motore V6 Diesel.

ACCESSORI E PERZONALITÀ L’arrivo del V6 Diesel segna l’esordio anche di numerose personalizzazioni in più rispetto al passato, a cominciare da tre design inediti dei cerchi in lega, passando per la copertura in tela e le Sports Bar e Rollercover. Ad un prezzo – in Germania – di 53.360 euro, la Classe X 350 d 4 Matic si declina in due versioni: Progressive e Power. La prima porta in dote cerchi in lega da 17”, interni in tessuto con pelle nera dedicata al volante e freno a mano, clima bizona con bocchette cromate e 8 speaker per diffondere l’audio. La Classe X 350 d Power offre cerchi da 18”, protezioni cromate per i paraurti, fari Led High Performance, sedili regolabili elettricamente rivestiti in ecopelle e microfibra.

LO ASPETTAVAMO Il V6 Diesel da 3.0 litri della Classe X è capace di 258 CV per 550 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 7,9 secondi, mentre la velocità massima è di 205 km/h. La coppia è naturalmente ripartita per il 60% al posteriore, mentre la trasmissione è affidata al cambio 7G-Tronic a 7 rapporti.