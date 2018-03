Autore:

Marco Congiu

300 No, non è il titolo del film sulla battaglia delle Termopili e sulla resistenza di Leonida, Re di Sparta. È il numero di esemplari della BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre, nata per celebrare i 30 anni della sportiva a cielo aperto che debutterà in occasione del prossimo Salone di Ginevra 2018.

BLU O GIALLA Sono due le colorazioni in cui sarà disponibile la nuova BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre: Macao Blu – omaggio alla colorazione del 1986 – e Mandarin II, per celebrare il Dakar Yellow della quarta generazione. A contrasto le cornici nero lucido del doppio rene frontale e le prese d’aria laterali, mentre i cerchi sono grigi da 20”, molto simili a quelli visti sulla M4 GTS. Gli interni si differenziano in base al colore: nero/grigio e nero/blu per la Macao, nero/giallo per la sola Mandarin II. Sulla plancia spiccano elementi in fibra di carbonio, oltre alle cuciture a contrasto e loghi M su poggiatesta e tappetini.

SPORTIVA PER NASCITA Il Competition Package montato di serie garantisce 450 CV derivati dal 6 cilindri in linea, ed assicura l’impianto di scarico firmato M Sport oltre alla configurazione più sportiva dei vari aiuti ed ausili elettronici alla guida. Non sappiamo ancora il prezzo di questa vettura destinata a diventare da collezione. Per scoprirlo, l’appuntamento è al prossimo Salone di Ginevra 2018.