Marco Congiu

HO VOGLIA DI TUNING Il sodalizio tra BMW e Alpina ha radici profonde. Quando è stata presentata la nuova BMW X3, in molti hanno subito pensato ad una sua derivazione hi-performance firmata dall’elaboratore. E l’attesa è stata più breve del previsto, dato che al prossimo Salone di Ginevra 2018 debutta la nuova Alpina XD3, SUV Diesel con prestazioni mostruose. Conosciamolo meglio.

LUNGA VITA AI DIESEL Nonostante molte case e molti preparatori stiano sviluppando tecnologie ibride o elettrice, Alpina spiazza tutti con la XD3: il motore del SUV è il classico 6 cilindri in linea a gasolio con due turbocompressori e iniezione diretta common rail ad alta pressione che, elaborato dal tuner, tocca adesso i 388 CV per 770 Nm di coppia massima. Una scelta in forte controtendenza.

TUTTA GRINTA Verissimo, BMW è al lavoro su versioni plug-in e full electric della sua nuova X3, come abbiamo visto in queste immagini. Sapere ora che, nonostante i divieti alle automobili a gasolio si stiano diffondendo a macchia d’olio tra le maggiori città europee – in ultimo Roma – e vedere un tuner come Alpina sfornare un SUV capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi per una velocità massima di 266 km/h, lascia quasi di sasso. A livello meccanico, la Alpina XD3 è stata rivista e affinata profondamente: riprogettato il cambio automatico con convertitore di coppia ZF Sport 8 con Alpina Switch-Tronic, rivisto anche il sistema di trazione xDrive di BMW, tarate nuovamente le sospensioni.

QUANDO ARRIVA? Non si conoscono ancora informazioni precise sul prezzo dell’Alpina XD3. Sappiamo, al momento, che il SUV sarà in vendita a partire dal secondo trimestre 2018, mentre le prime consegne sono previste per l’inizio del 2019.