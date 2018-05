Autore:

PULIZIE DI PRIMAVERA Benzina o diesel, purché sia "clean". Il giro di vite sulle emissioni dei propulsori a combustione interna spinge i costruttori ad ingegnarsi e ad affrettare l'inaugurazione delle ultime tecnologie antinquinamento. E così il Gruppo Renault, con Kadjar e Dacia Duster nei panni di modelli pilota, lancia due nuovi sistemi di riduzione delle emissioni nocive. I benzina acquistano il filtro antiparticolato (FAP), mentre le unità a gasolio vengono arricchite della riduzione catalitica selettiva (SCR). Come effetto, ecco il timbro di omologazione Euro 6d-temp. Nuovi anche i nomi di battesimo: TCe FAP i benzina, Blue dCi i turbodiesel. L'innovazione verrà progressivamente estesa all'intera gamma Renault-Dacia.

SUV ANTIPARTICOLATO Renault Kadjar sarà dunque il primo veicolo del Gruppo Renault a beneficiare della nuova classe di motori turbo benzina a iniezione diretta TCe FAP. Si comincia con un 1.3 da due livelli di potenza, TCe 140 FAP e TCe 160 FAP. Il nuovo mini-turbo francese integra un filtro antiparticolato in corrispondenza del sistema di scarico, device - già ampiamente collaudato sui diesel - che libera i gas di scarico dalle polveri sottili, trattenendole in una struttura microporosa alveolare che a intervalli regolari si rigenera automaticamente. Rispetto all'odierno 1.2 Energy TCe, minori risultato anche i consumi.

DUSTER ECOLOGY A sua volta, Dacia Duster si presta come cavia per l'introduzione del nuovo ordine di diesel Blue dCi, dal catalizzatore di ossidazione che comprende da oggi la tecnologia di “riduzione catalitica selettiva” (SCR). Accessorio, questo, in realtà già impiegato dal Gruppo Renault da quando è in vigore la norma Euro 6b, ma esclusivamente sui suoi veicoli commerciali. Come funzioni l'SCR, è presto detto: una soluzione a base di urea (Adblue) consente, oltre a neutralizzare più efficacemente le emissioni di biossido di azoto (NOx), anche una migliore efficienza del motore. Su Duster sale dunque a bordo l'inedito 1.5 Blue dCi 115. Seguiranno altre tre espressioni di diesel Blue dCi di potenza maggiore.