Autore:

La Redazione

DOCCIA FREDDA La notizia è di quelle importanti: Porsche blocca la produzione di 911, della famiglia 718 (sia Boxster sia Cayman) e della SUV Cayenne. Il perché? Presto detto. La Casa tedesca si deve adeguare ai nuovi standard WLTP per le emissioni di e il consumo di carburante, che entreranno in vigore in tutta l'Unione Europea a partire da settembre e che tengono anche conto delle particelle ultrafini emesse dalla nuova generazione di motori a benzina a iniezione diretta.

LA VOCE DELL'AD Parla Oliver Blume (Amministratore Delegato Porsche): "Siamo sotto pressione, le scadenze UE per la certificazione WLTP, che sono state portate avanti a breve scadenza di un anno, ci stanno sottoponendo a pressioni enormi. I nostri preparativi sono già in pieno svolgimento da oltre un anno e stiamo facendo buoni progressi. A causa di una notevole carenza nella disponibilità di banchi prova, che sta interessando tutti i produttori, questa è attualmente una grande sfida. Dobbiamo dare la priorità. Ciononostante, siamo favorevoli a una determinazione più realistica delle emissioni".

SI POSSONO ORDINARE MA... Nel frattempo è bene chiarire che i modelli sopra citati si possono ordinare, ma senza data certa di consegna. Al riguardo Porsche crede che la produzione riprenderà dal 1 settembre 2018 con prime consegne intorno ad ottobre. Fuori dal polverone rimangono, per il momento, Porsche Panamera e Macan, ma dipende dalla motorizzazioni.

ANCHE DAL WEB Il blocco degli ordini è ufficiale anche on line. Visitando il car configurator di Porsche salta agli occhi un pop up che allerta il cliente: das von Ihnen ausgewählte Modell ist nicht mehr als frei konfigurierbarer Neuwagen erhältlich". Ossia: il modello che hai selezionato non è più disponibile come una nuova auto liberamente configurabile.

DA SETTEMBRE IN POI Il ritorno alla normale produzione partirà a settembre, come detto. Prima con la 911 anche nella variante 4 GTS (nelle tre varianti di carrozzeria. Coupé, Cabriolet e Targa), poi con la 718 base e GTS e successivamente sulle altre linee di modelli.