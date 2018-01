Autore:

Lorenzo Centenari

LUNGA VITA ALLA BENZINA Porschisti di tutto il mondo, non temete. Il piacere di guida Porsche non si estinguerà con la rivoluzione elettrica. Arriveranno modelli a impatto zero, certo. Ma insieme all'auto a zero emissioni, coesisteranno sia vetture ibride plug-in, sia sportive alimentate a carburanti tradizionali. Questa la promessa che il Ceo di Porsche Oliver Blume stringe con gli appassionati della Cavallina. L'occasione per parlare di futuro sono le celebrazioni del 70esimo anniversario della prima sportiva del marchio, la Porsche 356. La cerimonia, ieri al Museo Porsche di Stoccarda.

AUTONOMOUS PORSCHE Benché dunque Porsche riponga grandi aspettative finanziarie e di immagine su Mission E, la prima elettrica pura della propria storia, per bocca di Blume il marchio dovrà sempre essere associato alle emozioni. Con un occhio di riguardo, ovviamente, alla mobilità intelligente, quindi a guida autonoma e a forme di alimentazione sostenibili. "La proverbiale esperienza di guida Porsche sarà sempre al centro dell'offerta - sostiene Blume -, tuttavia anche un porschista, quando incolonnato nel traffico o al momento di posteggiare, dovrà avere l'opportunità di abbandonare il controllo del veicolo".

MISSION (IM)POSSIBLE La transizione energetica è già in atto: oltre a Mission E, al debutto nel 2019, la futura generazione di 911 dovrebbe integrare una potente batteria a sostegno dell'iconico sei cilindri boxer. Sposando quindi una soluzione soft-hybrid, e anticipando (chissà) l'avvento il prossimo decennio di una 911 al 100% elettrica. Il popolo Porsche sembra tuttavia pronto a sostenere le scelte del proprio amato brand. Se è vero, come è vero, che su scala europea il 60% dei clienti dell'ultima edizione di Panamera ha scelto la versione ibrida.