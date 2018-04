Autore:

Lorenzo Centenari

VIAGGIARE INFORMATI Ponte lungo, meglio allungare anche la vista. Se partire per le vacanze è cosa buona e giusta, partire informati è persino meglio. Affinché la carne alla griglia fatta rosolare con tanto amore non vi vada di traverso a causa di una multa per eccesso di velocità, pubblichiamo l'elenco delle postazioni autovelox fissi e mobili, oltre a quello dei dispositivi Tutor, diramati da Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato in occasione delle festività del 25 aprile. La mappa è valida fino a domenica 29 aprile compreso, ed è suddivisa per regioni. Per suggerimenti utili su come evitare le code in partenza o al rientro dalle ferie, vi rimandiamo alle previsioni del traffico. Se infine, nonostante ce l'abbiate messa tutta, a casa una multa vi arriva lo stesso, potete sempre consultare il nostro speciale su Tutor e Autovelox. Buon viaggio.

AUTOVELOX MOBILI DAL 23 APRILE AL 29 APRILE 2018

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

VALLE D'AOSTA

VENETO



AUTOVELOX FISSI IN AUTOSTRADA

CLICCA QUI



AUTOVELOX FISSI SULLE STRADE STATALI

CLICCA QUI



LA MAPPA DEI TUTOR

CLICCA QUI